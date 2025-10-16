PASSAD: Türkiye’de paslanmaz çelik üretimi artırılmalı, ithalata antidamping vergisi getirilmeli

Paslanmaz Çelik Sanayi Derneği (PASSAD), 14 Ekim tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) iş birliğiyle gerçekleştirilen I. Ulusal Paslanmaz Çelik Zirvesi’nde yerli üretimin artırılması, sürdürülebilirlik ve sektörel dönüşüm ana gündem maddeleri oldu. Sektör temsilcileri ve akademisyenler paslanmaz çelik sektörünün sorunlarını değerlendirdi.

Açılış konuşmasını yapan PASSAD Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kayabaşı, paslanmaz çelik sektörünün Türkiye’nin ekonomik ve sosyal yapısında stratejik bir role sahip olduğunu vurguladı. Kayabaşı, “Bu amaçla sektördeki tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışarak üretimi artırmayı, yenilikleri yakından takip etmeyi ve Türkiye’nin küresel rekabet gücünü yükseltmeyi hedefliyoruz,” ifadelerini kullandı.

Kayabaşı, derneğin ana hedeflerinin yerli üretimi güçlendirmek, paslanmaz çelik kullanımını yaygınlaştırmak ve sürdürülebilir büyüme projeleri geliştirmek olduğunu belirtti.

Sanayi ve akademi arasındaki köprüyü güçlendirecek bir iş birliği

Paslanmaz çeliğin savunma sanayii ve sivil üretim açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirten İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, paslanmaz çeliğin yeşil ve dijital dönüşüm sürecinde kritik bir önem taşıdığını ifade etti. Mandal, PASSAD ile imzaladığımız protokolün; sanayi ve akademi arasındaki köprüyü güçlendirerek bilgi üretimi, nitelikli insan kaynağı ve sürdürülebilir üretim kültürüne katkı sunması bakımından çok kıymetli olduğuna inanıyorum,” şeklinde konuştu.

Sektör temsilcilerinden antidamping vergisi çağrısı

Zirvenin “Uluslararası Paslanmaz Çelik Piyasaları” oturumunda sektörün karşılaştığı sorunlar dile getirilirken, dampingli çelik ürünlerinin yerli üreticiler üzerinde yarattığı baskıya ve haksız rekabete de değinildi. Oturumda, Trump dönemiyle birlikte başlayan ticaret savaşlarının sektörü olumsuz etkilediğini, AB üyesi ülkelerde de çeliğe karşı korumacı politikaların arttığı vurgulandı. Birçok ürüne getirilen antidamping vergisi gibi ticaret savunma önlemlerinin Türkiye için stratejik öneme sahip paslanmaz çeliğe de uygulanması talep edildi.