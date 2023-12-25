Paslanmaz Sanayi ve İş İnsanları Derneği yerel üreticilerin rekabet gücünü artırmayı hedefliyor

Pazartesi, 25 Aralık 2023 11:12:23 (GMT+3) | İstanbul

Resmi olarak kuruluşunu tamamlayan ve sektörün tüm bileşenlerini aynı çatı altında toplamayı hedefleyen Paslanmaz Sanayi ve İş İnsanları Derneği’nin (PASİD) Ümraniye Desi Ticaret Sanayi yönetim binasında gerçekleştirdiği ve 100 iş insanının katılım gösterdiği ilk olağan genel kurulu toplantısını Divan Kurulu Başkanlığı’na seçilen Ersoy Özbek, üyeler Pınar Turan ve Ümit Aslan yönetti. Toplantı sonucunda başkanlığa Abdulvahap Arslan Küçükemre seçildi. Seçimin ardından kürsüye çıkan Küçükemre, PASİD adına tüm genel kurul üyelerine ve sektör temsilcilerine teşekkür etti, kuruluş bildirgesinde ele aldıkları hedefleri yeni yönetimiyle birlikte hayata geçireceklerini dile getirdi.

Toplantıya Ümraniye Kaymakamı Abdülaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İTO Çelik Komite Başkanı Erdal Cenk Ateş, İTÜ Metalürji bölüm Başkanı Prof. Bora Derin, sektörü temsilen çok sayına iş insanı ve STK temsilcileri katıldı.

Derneğin kuruluş süreci ve amacı hakkında bilgi vermek üzere söz alan Kurucu Yönetim Kurulu üyesi Kemal Coşkun, PASİD’in kuruluş amacının sektördeki üreticilerin ve paslanmaz sanayide üretim yapan tüm bileşenlerin gelişmesini sağlamak ve paslanmaz çelik sektörünün gelişimini desteklemek olduğunu vurguladı. Derneğin marka çalışmaları ile atılan adımlara destek ve çözümler bulunması konusunda öncü rol oynayacağı ifade edildi.

Sektörün ulusal ve uluslararası alanda rekabeti sağlamak için üyelerini teşvik edeceğini vurgulayan PASİD kuruluş bildirgesinde, “Dernek olarak amacımız, sektörel büyümenin birleşimde oluşacağı algısı ile tüm firmaları ortak ilkeler doğrultusunda ülkemizin sektöründe önemli bir konuma getirmektir. Böylece bölgesel büyüklükte bir yapılaşma elde etmek ve ülkemizi sektörel anlamda Avrupa ve diğer bölgelerle birlikte tüm dünyada temsil etmek ve iletişimi sağlamaktır. Paslanmaz çelik sektörünü ülkemiz genelinde tanınan bir öncü ve referans haline getirmektir,” ifadelerine yer verildi.

Paslanmaz çelik sektörünün üretimde önemli bir yere sahip olduğu dile getirilen bildirgede, sektörün vizyon gelişimi için birlikte hareket edilmesi gerektiği vurgulandı. Derneğin kurulmasıyla teknolojik yeniliklerin benimsenmesi ve uygulanması konusunda daha hızlı ve eksiksiz hareket edilebileceğinin altı çizildi. Açıklamada, “Üyelerimizin küresel pazarda iyi konumda olmalarını sağlamak için gerekli mentörlük ve iş birliği netwörklerini teşvik etmek hedeflerimiz arasındadır,” sözleri yer aldı.

Sanayi üretiminde her sektörde olduğu gibi paslanmaz çelik sektörünün önemli gelişim sağladığı dile getirildi. PASİD, ilk olağan genel kurulun ve yönetimin belirlenmesiyle birlikte orta vadede “Sektörün hafızasını” kayda alacağını dile getirdi. Dernek geçmişten günümüze sektörde yaşanan tüm gelişmeleri, bu süreçte rol alan ve iz bırakan duayen isimlerin anlatımlarına yer veren dokümanları üyelerine düzenli olarak ulaştıracak. Bunun yanı sıra sektörün gelişimine katkı sağlayanlara yönelik “hafıza belgeselleri”yle sektörün tarihçesi oluşturulacak.

PASİD bilgi ve eğitim seminerleri düzenleyerek rekabetçi bir sektör yaratmayı önemli hedeflerinden biri olarak açıkladı. Kuruluş bildirgesinde, “Avrupa Birliği ve Türk mevzuatına uygun, müşteri beklentilerini önceleyen, kalite ve iş güvenliği kurallarına uyumlu çalışma, üretim faaliyetlerini ve sektör standardını sağlamak, üyelerimiz arasında iş birliği projelerini oluşturmak, paslanmaz çelik sektörünün rekabetçiliğini arttırmak öncelikle hedeflerimiz arasında olacaktır,” görüşlerine yer verildi.