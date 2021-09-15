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Pakistan’ın hurda ithalatı Temmuz ayında %15,2 düştü

Çarşamba, 15 Eylül 2021 12:29:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre, 2021 yılının Temmuz ayında Pakistan’ın hurda ithalatı bir önceki aya göre %15,2 ve önceki yılın Temmuz ayına göre %48 düşüşle 246.169 mt seviyesinde yer aldı. Temmuz ayında ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %9,6 ve yıllık %17,3 düşüşle 133,47 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Pakistan’ın demir çelik ithalatı söz konusu ayda 255.690 mt seviyesinde yer alarak aylık bazda %17,5 ve yıllık bazda %1,2 artış kaydetti. Aynı ayda, demir çelik ithalatının değeri aylık %60,8 ve yıllık %62,4 artış kaydederek 234,88 milyon $ oldu.


Etiketler: hammaddeler  ith/ihr istatistikleri  Pakistan  hurda  Güney Asya  |  benzer haberler »


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