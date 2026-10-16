Pakistan'ın hurda ithalatı 2026'nın Eylül ayında %18,3 artış kaydetti

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Eylül ayında ülkenin hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %18,3 ve 2025 yılının Eylül ayına kıyasla %16,7 artışla 427.880 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %23,9 ve yıllık %39,9 artışla 248,68 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte demir çelik ithalatı Eylül ayında 475.419 mt seviyesinde yer alarak aylık %64,7 ve yıllık %29,7 artış gösterdi. Demir çelik ithalatının değeri de aylık %60,7 ve yıllık %33,1 artışla 291,14 milyon $ oldu.