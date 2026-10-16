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Pakistan'ın hurda ithalatı 2026'nın Eylül ayında %18,3 artış kaydetti

Cuma, 16 Ekim 2026 12:03:53 (GMT+3)   |   İstanbul

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Eylül ayında ülkenin hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %18,3 ve 2025 yılının Eylül ayına kıyasla %16,7 artışla 427.880 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %23,9 ve yıllık %39,9 artışla 248,68 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte demir çelik ithalatı Eylül ayında 475.419 mt seviyesinde yer alarak aylık %64,7 ve yıllık %29,7 artış gösterdi. Demir çelik ithalatının değeri de aylık %60,7 ve yıllık %33,1 artışla 291,14 milyon $ oldu.

Etiketler: Hurda Hammaddeler Pakistan Güney Asya İth/ihr İstatistikleri 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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