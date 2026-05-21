Pakistan’ın hurda ithalatı 2026’nın Nisan ayında %9,1 geriledi

Perşembe, 21 Mayıs 2026 12:11:55 (GMT+3)   |   İstanbul

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Nisan ayında ülkenin hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %9,1 ve 2025 yılının Nisan ayına kıyasla %25,8 düşüşle 217.192 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %4,4 ve yıllık %22,5 düşüşle 116,7 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte demir çelik ithalatı Nisan ayında 327.416 mt seviyesinde yer alarak aylık %28,9 artış ve yıllık %16,2 düşüş gösterdi. Demir çelik ithalatının değeri de aylık %22,9 düşüş ve yıllık %26,9 artışla 203,1 milyon $ oldu.


