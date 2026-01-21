Pakistan’ın hurda ithalatı 2025’in Aralık ayında %20,3 artış kaydetti

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre geçtiğimiz yılın Aralık ayında ülkenin hurda ithalatı, bir önceki aya kıyasla %20,3 ve 2024 yılının Aralık ayına kıyasla %10,2 artışla 394.135 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %16,9 ve yıllık %22,4 artışla 196,18 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte demir çelik ithalatı Aralık ayında 356.853 mt seviyesinde yer alarak aylık %2,4 ve yıllık %66,8 artış gösterdi. Demir çelik ithalatının değeri de aylık %4,7 ve yıllık %42,9 artışla 217,37 milyon $ oldu.