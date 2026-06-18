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Pakistan’ın hurda ithalatı 2026’nın Mayıs ayında %19,6 arttı

Perşembe, 18 Haziran 2026 11:55:57 (GMT+3)   |   İstanbul

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Mayıs ayında ülkenin hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %19,6 artış ve 2025 yılının Mayıs ayına kıyasla %25,3 düşüşle 239.758 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %16,2 artış ve yıllık %11,2 düşüşle 135,63 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte demir çelik ithalatı Mayıs ayında 233.954 mt seviyesinde yer alarak aylık %29 ve yıllık %33,3 düşüş gösterdi. Demir çelik ithalatının değeri de aylık %28,6 ve yıllık %35,9 düşüşle 144,95 milyon $ oldu.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Pakistan Güney Asya İth/ihr İstatistikleri 

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