Pakistan’ın hurda ithalatı 2026’nın Şubat ayında %23,3 geriledi

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Şubat ayında ülkenin hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %23,3 ve 2025 yılının Şubat ayına kıyasla %1,9 düşüşle 292.742 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %23,7 ve yıllık %1,6 düşüşle 152,82 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte demir çelik ithalatı Şubat ayında 427.321 mt seviyesinde yer alarak aylık %4,9 düşüş ve yıllık %40,7 artış gösterdi. Demir çelik ithalatının değeri de aylık %13,5 düşüş ve yıllık %10,8 artışla 231,16 milyon $ oldu.