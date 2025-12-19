 |  Giriş 
Pakistan’ın hurda ithalatı 2025’in Kasım ayında %16,8 geriledi

Cuma, 19 Aralık 2025 14:10:26 (GMT+3)   |   İstanbul

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Kasım ayında ülkenin hurda ithalatı, bir önceki aya kıyasla %16,8 düşüş ve 2024 yılının Kasım ayına kıyasla %15,6 artışla 335.526 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %13,4 düşüş ve yıllık %1,7 artışla 167,77 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte demir çelik ithalatı Kasım ayında 349.128 mt seviyesinde yer alarak aylık %17,6 düşüş ve yıllık %36,9 artış gösterdi. Demir çelik ithalatının değeri de aylık %16,4 düşüş ve yıllık %24,7 artışla 207,59 milyon $ oldu.


