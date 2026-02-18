Pakistan’ın hurda ithalatı Ocak’ta aylık %0,7 yükseldi

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Ocak ayında ülkenin hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %0,7 ve 2024 yılının Ocak ayına kıyasla %13,3 artışla 386.669 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %2,1 ve yıllık %18,4 artışla 220,4 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte demir çelik ithalatı Ocak ayında 447.066 mt seviyesinde yer alarak aylık %25,9 ve yıllık %45 artış gösterdi. Demir çelik ithalatının değeri de aylık %22,9 ve yıllık %20,1 artışla 267,29 milyon $ oldu.