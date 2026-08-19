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Pakistan'ın hurda ithalatı 2026'nın Temmuz ayında %24,6 yükseldi

Çarşamba, 19 Ağustos 2026 11:16:00 (GMT+3)   |   İstanbul

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Temmuz ayında ülkenin hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %24,6 ve 2025 yılının Temmuz ayına kıyasla %42,6 artışla 408.041 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %22,2 ve yıllık %57,7 artışla 243,6 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte demir çelik ithalatı Temmuz ayında 518.392 mt seviyesinde yer alarak aylık %32,6 ve yıllık %52,4 artış gösterdi. Demir çelik ithalatının değeri de aylık %32,5 ve yıllık %29,1 artışla 313,29 milyon $ oldu.

DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Pakistan Güney Asya İth/ihr İstatistikleri 

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