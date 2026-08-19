Pakistan'ın hurda ithalatı 2026'nın Temmuz ayında %24,6 yükseldi

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Temmuz ayında ülkenin hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %24,6 ve 2025 yılının Temmuz ayına kıyasla %42,6 artışla 408.041 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %22,2 ve yıllık %57,7 artışla 243,6 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte demir çelik ithalatı Temmuz ayında 518.392 mt seviyesinde yer alarak aylık %32,6 ve yıllık %52,4 artış gösterdi. Demir çelik ithalatının değeri de aylık %32,5 ve yıllık %29,1 artışla 313,29 milyon $ oldu.