Pakistan’ın hurda ithalatı 2026’nın Haziran ayında %24,2 artış gösterdi

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Haziran ayında ülkenin hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %24,2 ve 2025 yılının Haziran ayına kıyasla %64,9 artışla 323.896 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %46,9 ve yıllık %123,4 artışla 199,34 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte demir çelik ithalatı Haziran ayında 389.370 mt seviyesinde yer alarak aylık %107,7 ve yıllık %65,4 artış gösterdi. Demir çelik ithalatının değeri de aylık %63,1 ve yıllık %66,6 artışla 236,34 milyon $ oldu.