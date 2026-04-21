Pakistan’ın hurda ithalatı 2026’nın Mart ayında %37,6 düştü

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Mart ayında ülkenin hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %37,6 ve 2025 yılının Mart ayına kıyasla %29,7 düşüşle 208.764 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %20,1 ve yıllık %3,8 düşüşle 122,04 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte demir çelik ithalatı Mart ayında 252.226 mt seviyesinde yer alarak aylık %41,1 ve yıllık %20,1 düşüş gösterdi. Demir çelik ithalatının değeri de aylık %24,7 ve yıllık %30,7 düşüşle 160,07 milyon $ oldu.