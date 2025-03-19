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Pakistan’ın hurda ithalatı Şubat’ta aylık %9,7 yükseldi

Çarşamba, 19 Mart 2025 11:47:51 (GMT+3)   |   İstanbul

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Şubat ayında ülkenin hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %9,7 artış ve 2024 yılının Şubat ayına kıyasla %6,6 düşüşle 238.403 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %9,5 artış ve yıllık %13,9 düşüşle 98,35 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte demir çelik ithalatı Şubat ayında 326.859 mt seviyesinde yer alarak aylık %8 ve yıllık %70,7 artış gösterdi. Demir çelik ithalatının değeri de aylık %5 düşüş ve yıllık %50,6 artışla 207,24 milyon $ oldu.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Pakistan Güney Asya İth/ihr İstatistikleri 

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