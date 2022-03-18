Pakistan’ın hurda ithalatı Şubat ayında %3,3 arttı

Cuma, 18 Mart 2022 10:51:25 (GMT+3) | İstanbul

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre, 2021 yılının Şubat ayında Pakistan’ın hurda ithalatı bir önceki aya göre %3,3 artış ve önceki yılın Şubat ayına göre %7,4 düşüşle 350.233 mt seviyesinde yer aldı. Şubat ayında ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %0,8 ve yıllık %43 artışla 213,08 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte Pakistan’ın demir çelik ithalatı söz konusu ayda 231.275 mt seviyesinde yer alarak aylık bazda %4,5 düşüş ve yıllık bazda %5,5 artış kaydetti. Aynı ayda demir çelik ithalatının değeri aylık %16,7 ve yıllık %59,6 artış kaydederek 233,83 milyon $ oldu.