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Pakistan’ın hurda ithalatı Şubat ayında %13,2 düştü

Cuma, 19 Mart 2021 12:38:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre, 2021 yılının Şubat ayında Pakistan’ın hurda ithalatı bir önceki aya göre %13,2 düşüş ve önceki yılın Şubat ayına göre %11,7 artışla 377.750 mt seviyesinde yer aldı. Şubat ayında ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %7,6 düşüş ve yıllık %13,1 artışla 148,99 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Pakistan’ın demir çelik ithalatı söz konusu ayda 220.787 mt seviyesinde yer alarak aylık bazda %21,9 ve yıllık bazda %11,5 düşüş kaydetti. Aynı ayda, demir çelik ithalatının değeri aylık %17,7 düşüş ve yıllık %0,2 artış kaydederek 146,49 milyon $ oldu.


Etiketler: Pakistan  Güney Asya  hurda  ith/ihr istatistikleri  hammaddeler  |  benzer haberler »


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