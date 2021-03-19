Pakistan’ın hurda ithalatı Şubat ayında %13,2 düştü

Cuma, 19 Mart 2021 12:38:54 (GMT+3) | İstanbul

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre, 2021 yılının Şubat ayında Pakistan’ın hurda ithalatı bir önceki aya göre %13,2 düşüş ve önceki yılın Şubat ayına göre %11,7 artışla 377.750 mt seviyesinde yer aldı. Şubat ayında ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %7,6 düşüş ve yıllık %13,1 artışla 148,99 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Pakistan’ın demir çelik ithalatı söz konusu ayda 220.787 mt seviyesinde yer alarak aylık bazda %21,9 ve yıllık bazda %11,5 düşüş kaydetti. Aynı ayda, demir çelik ithalatının değeri aylık %17,7 düşüş ve yıllık %0,2 artış kaydederek 146,49 milyon $ oldu.