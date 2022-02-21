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Pakistan’ın hurda ithalatı Ocak ayında %19,7 düştü

Pazartesi, 21 Şubat 2022 11:53:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Pakistan’ın hurda ithalatı bir önceki aya göre %19,7 ve önceki yılın Ocak ayına göre %22,4 düşüşle 340.337 mt seviyesinde yer aldı. Ocak ayında ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %16,1 düşüş ve yıllık %31 artışla 211,30 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Pakistan’ın demir çelik ithalatı söz konusu ayda 194.170 mt seviyesinde yer alarak aylık bazda %45,7 ve yıllık bazda %30,4 düşüş kaydetti. Aynı ayda demir çelik ithalatının değeri aylık %28,2 düşüş ve yıllık %12,5 artış kaydederek 200,37 milyon $ oldu.


Etiketler: hurda  Pakistan  ith/ihr istatistikleri  hammaddeler  Güney Asya  |  benzer haberler »

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