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Pakistan’ın hurda ithalatı Nisan ayında %2 düştü

Salı, 25 Mayıs 2021 12:03:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre, 2021 yılının Nisan ayında Pakistan’ın hurda ithalatı bir önceki aya göre %2 düşüş ve önceki yılın Nisan ayına göre %20,7 artışla 324.732 mt seviyesinde yer aldı. Nisan ayında ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %0,1 düşüş ve yıllık %51,5 artışla 159,36 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Pakistan’ın demir çelik ithalatı söz konusu ayda 218.425 mt seviyesinde yer alarak aylık bazda %36,9 düşüş ve yıllık bazda %44,1 artış kaydetti. Aynı ayda, demir çelik ithalatının değeri aylık %30,7 düşüş ve yıllık %74,8 artış kaydederek 169,45 milyon $ oldu.


Etiketler: hammaddeler  Güney Asya  Pakistan  hurda  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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