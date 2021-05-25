Pakistan’ın hurda ithalatı Nisan ayında %2 düştü

Salı, 25 Mayıs 2021 12:03:21 (GMT+3) | İstanbul

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre, 2021 yılının Nisan ayında Pakistan’ın hurda ithalatı bir önceki aya göre %2 düşüş ve önceki yılın Nisan ayına göre %20,7 artışla 324.732 mt seviyesinde yer aldı. Nisan ayında ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %0,1 düşüş ve yıllık %51,5 artışla 159,36 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Pakistan’ın demir çelik ithalatı söz konusu ayda 218.425 mt seviyesinde yer alarak aylık bazda %36,9 düşüş ve yıllık bazda %44,1 artış kaydetti. Aynı ayda, demir çelik ithalatının değeri aylık %30,7 düşüş ve yıllık %74,8 artış kaydederek 169,45 milyon $ oldu.