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Pakistan’ın hurda ithalatı Mart ayında %8,1 düştü

Pazartesi, 18 Nisan 2022 10:30:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre, bu yılın Mart ayında Pakistan’ın hurda ithalatı bir önceki aya göre %8,1 ve önceki yılın Mart ayına göre %2,7 düşüşle 322.242 mt seviyesinde yer aldı. Mart ayında ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %7,1 düşüş ve yıllık %24,7 artışla 198,96 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte Pakistan’ın demir çelik ithalatı söz konusu ayda 220.030 mt seviyesinde yer alarak aylık bazda %13,5 ve yıllık bazda %36,4 düşüş kaydetti. Aynı ayda demir çelik ithalatının değeri aylık %9,6 ve yıllık %13,1 düşüş kaydederek 212,45 milyon $ oldu.


Etiketler: hurda hammaddeler Pakistan Güney Asya ith/ihr istatistikleri 

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