Pakistan’ın hurda ithalatı Mart ayında %12,4 düştü

Salı, 20 Nisan 2021 12:19:30 (GMT+3) | İstanbul

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre, 2021 yılının Mart ayında Pakistan’ın hurda ithalatı bir önceki aya göre %12,4 düşüş ve önceki yılın Mart ayına göre %23,4 artışla 330.790 mt seviyesinde yer aldı. Mart ayında ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %7,1 ve yıllık %55,1 artışla 159,54 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Pakistan’ın demir çelik ithalatı söz konusu ayda 343.259 mt seviyesinde yer alarak aylık bazda %56,7 ve yıllık bazda %33,4 artış kaydetti. Aynı ayda, demir çelik ithalatının değeri aylık %66,9 ve yıllık %67,3 artış kaydederek 244,66 milyon $ oldu.