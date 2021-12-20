Pakistan’ın hurda ithalatı Kasım ayında %30,9 arttı

Pazartesi, 20 Aralık 2021 11:11:26 (GMT+3) | İstanbul

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre, 2021 yılının Kasım ayında Pakistan’ın hurda ithalatı bir önceki aya göre %30,9 ve önceki yılın Kasım ayına göre %19,1 artışla 455.646 mt seviyesinde yer aldı. Kasım ayında ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %34,8 ve yıllık %103,1 artışla 275,12 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Pakistan’ın demir çelik ithalatı söz konusu ayda 299.861 mt seviyesinde yer alarak aylık bazda %18,5 ve yıllık bazda %12,7 düşüş kaydetti. Aynı ayda, demir çelik ithalatının değeri aylık %2 ve yıllık %40,3 artış kaydederek 277,44 milyon $ oldu.