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Pakistan’ın hurda ithalatı Haziran ayında %8,8 arttı

Salı, 17 Ağustos 2021 11:12:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre, 2021 yılının Haziran ayında Pakistan’ın hurda ithalatı bir önceki aya göre %8,8 ve önceki yılın Haziran ayına göre %3,7 artışla 290.412 mt seviyesinde yer aldı. Haziran ayında ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %12,1 ve yıllık %37,7 artışla 147,66 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Pakistan’ın demir çelik ithalatı söz konusu ayda 173.821 mt seviyesinde yer alarak aylık bazda %36,9 ve yıllık bazda %24,6 düşüş kaydetti. Aynı ayda, demir çelik ithalatının değeri aylık %32,6 düşüş ve yıllık %6,7 artış kaydederek 146,01 milyon $ oldu.


Etiketler: hurda  Güney Asya  ith/ihr istatistikleri  Pakistan  hammaddeler  |  benzer haberler »


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