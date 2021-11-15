Pakistan’ın hurda ithalatı Ekim ayında %5,1, arttı

Pazartesi, 15 Kasım 2021 15:11:05 (GMT+3) | İstanbul

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre, 2021 yılının Ekim ayında Pakistan’ın hurda ithalatı bir önceki aya göre %5,1 artış ve önceki yılın Ekim ayına göre %15,4 düşüşle 347.888 mt seviyesinde yer aldı. Ekim ayında ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %6,3 ve yıllık %26,6 artışla 204,05 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Pakistan’ın demir çelik ithalatı söz konusu ayda 291.021 mt seviyesinde yer alarak aylık bazda %15,4 düşüş ve yıllık bazda %13,9 artış kaydetti. Aynı ayda, demir çelik ithalatının değeri aylık %13,8 ve yıllık %80 artış kaydederek 271,96 milyon $ oldu.