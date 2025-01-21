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Pakistan’ın hurda ithalatı Aralık’ta aylık %9,4 düştü

Salı, 21 Ocak 2025 11:43:38 (GMT+3)   |   İstanbul

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre geçtiğimiz yılın Aralık ayında ülkenin hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %9,4 ve 2023 yılının Aralık ayına kıyasla %17,1 düşüşle 201.195 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %14,1 ve yıllık %20,7 düşüşle 85,11 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte demir çelik ithalatı Aralık ayında 209.767 mt seviyesinde yer alarak aylık %15,6 düşüş ve yıllık %0,6 artış gösterdi. Demir çelik ithalatının değeri de aylık %7,3 düşüş ve yıllık %2,6 artışla 150,87 milyon $ oldu.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Pakistan Güney Asya İth/ihr İstatistikleri 

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