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Pakistan’ın hurda ithalatı Aralık ayında %24 arttı

Cuma, 22 Ocak 2021 10:14:20 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre, 2020 yılının Aralık ayında Pakistan’ın hurda ithalatı bir önceki aya göre %24 ve önceki yılın Aralık ayına göre %26,5 artışla 473.601 mt seviyesinde yer aldı. Aralık ayında ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %23,6 ve yıllık %15,3 artışla 167,49 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Pakistan’ın demir çelik ithalatı söz konusu ayda 201.414 mt seviyesinde yer alarak aylık bazda %41,4 düşüş ve yıllık bazda %8,2 artış kaydetti. Aynı ayda, demir çelik ithalatının değeri aylık %31,8 düşüş ve yıllık %8,6 artış kaydederek 134,70 milyon $ oldu.


Etiketler: hurda  Pakistan  ith/ihr istatistikleri  hammaddeler  Güney Asya  |  benzer haberler »


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