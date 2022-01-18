Pakistan’ın hurda ithalatı Aralık ayında %11,4 düştü

Salı, 18 Ocak 2022 12:00:50 (GMT+3) | İstanbul

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre, 2021 yılının Aralık ayında Pakistan’ın hurda ithalatı bir önceki aya göre %11,4 ve önceki yılın Aralık ayına göre %13,2 düşüşle 411.229 mt seviyesinde yer aldı. Aralık ayında ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %8,4 düşüş ve yıllık %50,4 artışla 251,88 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Pakistan’ın demir çelik ithalatı söz konusu ayda 282.738 mt seviyesinde yer alarak aylık bazda %21,6 düşüş ve yıllık bazda %37,1 artış kaydetti. Aynı ayda, demir çelik ithalatının değeri aylık %0,7 ve yıllık %107,4 artış kaydederek 279,38 milyon $ oldu.