Pakistan’ın hurda ithalatı Ağustos ayında %23,8 arttı

Çarşamba, 22 Eylül 2021 10:44:03 (GMT+3) | İstanbul

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre, 2021 yılının Ağustos ayında Pakistan’ın hurda ithalatı bir önceki aya göre %23,8 artış ve önceki yılın Ağustos ayına göre %26,9 düşüşle 302.158 mt seviyesinde yer aldı. Ağustos ayında ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %31,1 ve yıllık %22,4 artışla 175,08 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Pakistan’ın demir çelik ithalatı söz konusu ayda 244.433 mt seviyesinde yer alarak aylık bazda %20,3 düşüş ve yıllık bazda %85,4 artış kaydetti. Aynı ayda, demir çelik ithalatının değeri aylık %0,6 ve yıllık %195,4 artış kaydederek 236,27 milyon $ oldu.