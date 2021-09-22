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Pakistan’ın hurda ithalatı Ağustos ayında %23,8 arttı

Çarşamba, 22 Eylül 2021 10:44:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre, 2021 yılının Ağustos ayında Pakistan’ın hurda ithalatı bir önceki aya göre %23,8 artış ve önceki yılın Ağustos ayına göre %26,9 düşüşle 302.158 mt seviyesinde yer aldı. Ağustos ayında ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %31,1 ve yıllık %22,4 artışla 175,08 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Pakistan’ın demir çelik ithalatı söz konusu ayda 244.433 mt seviyesinde yer alarak aylık bazda %20,3 düşüş ve yıllık bazda %85,4 artış kaydetti. Aynı ayda, demir çelik ithalatının değeri aylık %0,6 ve yıllık %195,4 artış kaydederek 236,27 milyon $ oldu.


Etiketler: Pakistan  hammaddeler  hurda  Güney Asya  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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