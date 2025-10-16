 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Pakistan’ın...

Pakistan’ın hurda ithalatı 2025’in Eylül ayında %36,1 arttı

Perşembe, 16 Ekim 2025 14:03:13 (GMT+3)   |   İstanbul

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Eylül ayında ülkenin hurda ithalatı, bir önceki aya kıyasla %36,1 ve 2024 yılının Eylül ayına kıyasla %30,1 artışla 359.759 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %15,2 ve yıllık %11,1 artışla 177,67 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte demir çelik ithalatı Eylül ayında 365.171 mt seviyesinde yer alarak aylık %6,3 ve yıllık %30,9 artış gösterdi. Demir çelik ithalatının değeri de aylık %3,9 düşüş ve yıllık %17,3 artışla 218,66 milyon $ oldu.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Pakistan Güney Asya İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Tayvan yerel piyasasında hurda fiyatları - 42. Hafta, 2025

16 Eki | Hurda ve Hammadde

Almanya yerel hurda piyasası çoğunlukla durgun

16 Eki | Hurda ve Hammadde

Tokyo Steel, Okayama ve Kyushu tesislerindeki hurda alım fiyatlarını yükseltti

16 Eki | Hurda ve Hammadde

Bangladeş ithal hurda piyasasında zayıf talep sebebiyle durgun seyir devam ediyor

16 Eki | Hurda ve Hammadde

İtalya’da yerel hurda fiyatlarındaki düşüş hurda toplamanın zorlaşmasıyla yavaşladı

16 Eki | Hurda ve Hammadde

Türkiye deep sea hurda piyasasında fiyatlar yükseldi

15 Eki | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel hurda fiyatları tatilin ardından hafifçe arttı

15 Eki | Hurda ve Hammadde

Hindistan’da ithal hurda fiyatları düşüşte ancak halen daha ucuz yerel teklifler tercih ediliyor

15 Eki | Hurda ve Hammadde

Türkiye ithal hurda piyasasına yatay seyir hâkim

14 Eki | Hurda ve Hammadde

BIR: Küresel geri dönüştürülmüş çelik piyasası talep düşüşe geçmeden kısa bir süre istikrarlı seyretti

13 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis