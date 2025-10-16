Pakistan’ın hurda ithalatı 2025’in Eylül ayında %36,1 arttı

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Eylül ayında ülkenin hurda ithalatı, bir önceki aya kıyasla %36,1 ve 2024 yılının Eylül ayına kıyasla %30,1 artışla 359.759 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %15,2 ve yıllık %11,1 artışla 177,67 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte demir çelik ithalatı Eylül ayında 365.171 mt seviyesinde yer alarak aylık %6,3 ve yıllık %30,9 artış gösterdi. Demir çelik ithalatının değeri de aylık %3,9 düşüş ve yıllık %17,3 artışla 218,66 milyon $ oldu.