Pakistan’ın hurda ithalatı 2025’in Ekim ayında %4,2 yükseldi

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Ekim ayında ülkenin hurda ithalatı, bir önceki aya kıyasla %4,2 ve 2024 yılının Ekim ayına kıyasla %64,1 artışla 381.991 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %9 ve yıllık %15,3 artışla 193,72 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte demir çelik ithalatı Ekim ayında 422.526 mt seviyesinde yer alarak aylık %15,3 ve yıllık %39,3 artış gösterdi. Demir çelik ithalatının değeri de aylık %13,6 ve yıllık %15,7 artışla 248,3 milyon $ oldu.