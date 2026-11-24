Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Ekim ayında ülkenin hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %12,5 ve 2025 yılının Ekim ayına kıyasla %6,3 artışla 378.104 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %9,4 düşüş ve yıllık %16,3 artışla 225,28 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte demir çelik ithalatı Ekim ayında 827.131 mt seviyesinde yer alarak aylık %73,5 ve yıllık %95,3 artış gösterdi. Demir çelik ithalatının değeri de aylık %71,5 ve yıllık %101,1 artışla 499,36 milyon $ oldu.