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Pakistan satış vergisini %18’e çıkardı, maliyetler arttı

Çarşamba, 15 Şubat 2023 15:46:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Pakistan Maliye ve Gelir Bakanlığı, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) ertelenen 6,5 milyar $’lık finansmanın yeniden canlandırılması için koyduğu şartı uygulamak üzere satış vergisini %17’den %18’e yükselttiğini açıkladı. Vergi artışıyla ülkenin mali açığının azaltılması hedefleniyor.

Kaynaklara göre enerji ve hammadde fiyatlarından dolayı halihazırda yüksek olan maliyetleri etkileyecek olan vergi artışı sonucunda yerel çelik üreticileri şimdiden fiyatlarını artırmaya başladı. Örneğin Pakistanlı uzun mamul üreticisi Agha Steel iç piyasaya yönelik inşaat demiri fiyatlarını yukarı yönlü revize ettiğini açıkladı.


Etiketler: Pakistan Güney Asya Kota ve Vergiler 

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