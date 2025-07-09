Pakistan Çin’den galvalum çelik ithalatında hile tespit etti, antidamping vergisinin kapsamını genişletti

Pakistan Ulusal Tarife Komisyonu, özellikle galvalum çelik, alüminyum alaşımlı çinko kaplama (aluzink) sac ve çinko alaşımlı alüminyum kaplamalı saca odaklandığı Çin’den ithal galvanizli çeliğe yönelik hile soruşturmasının ardından galvanizli çeliğe uygulanan antidamping vergilerinin kapsamını galvalum çeliği kapsayacak şekilde genişletmeye karar verdi.

Komisyon, Çin’den yapılan galvalum çelik ithalatının galvanizli çelik ürünlerine uygulanan vergiyi atlattığını tespit etti. Bu nedenle daha önce Çin’den ithal galvanizli çeliğe getirilen %40,47 oranındaki antidamping vergisinin 8 Şubat 2027 tarihine kadar geçerli olmak üzere Çin’den ithal galvalum çeliğe de uygulanmasına karar verildi.

Söz konusu ürünler Pakistan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7210.6110, 7210.6190, 7210.6910 ve 7210.6990 kodları altında kayıtlı bulunuyor.