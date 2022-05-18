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Pakistan çelik ithalatına %10 vergi getirmeyi planlıyor

Çarşamba, 18 Mayıs 2022 15:18:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Pakistan hükümeti ithalatı ve döviz rezervlerindeki baskıyı azaltmak için ithalat vergilerini artırmayı planlıyor. Pakistan rupisinin keskin değer kaybı ithalat vergilerinin revize edilmesinin sebepleri arasında yer alıyor. Rupi Salı günü 1 $ = 195,74 PKR oranında yer alıyordu.

Hükümetin önerdiği plana göre ithal çelik ürünleri üzerindeki düzenleyici vergi %10’a, ithal ev aletleri ve elektrik üretim makineleri üzerindeki vergiler ise sırasıyla %50 ve %30’a çıkarılacak.

Söz konusu artış şimdilik kesin değil ancak vergilerin ne zaman ve nasıl uygulanacağına ilişkin detayların önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Nisan ayında Pakistan Merkez Bankası ithalattaki artış sebebiyle sıcak ve soğuk sac dahil 177 ürünün ithalatında %100 nakit depozito alınmasına karar vermişti. Bu düzenleme bankaların artık çelik ithalatı için kredi vermeyeceği anlamına geliyordu.


Etiketler: Pakistan Güney Asya kota ve vergiler 

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