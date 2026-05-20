Pakistan Çin’den ithal soğuk rulo sac ve soğuk saca antidamping soruşturması başlattı

Pakistan Ulusal Vergi Komisyonu, Çin’den ithal boyalı soğuk rulo sac ve soğuk saca antidamping soruşturması başlattığını duyurdu.

2025’in Ocak ayı ile Aralık ayı arasındaki dönemi kapsayacak olan soruşturmanın yerel üretici International Steels Limited tarafından yapılan başvuru üzerine başlatıldığı bildirildi. Bununla birlikte komisyonun, sektörün uğradığı zararı değerlendirmek üzere 2023’ün Ocak ayı ile 2025’in Aralık ayı arasındaki dönemi de inceleyeceği öğrenildi. Soruşturmaya ilişkin ön kararın bildiri yayımlandıktan sonraki 60-180 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Söz konusu ürünler Pakistan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7210.7010, 7210.7020, 7210.7090, 7210.9010, 7210.9090, 7212.4010, 7212.4090 ve 7225.9900 kodları altında kayıtlı bulunuyor.