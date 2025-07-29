Pakistan'ın çelik sektörü için reform planı vergi indirimlerini ve ihracat artışını hedefliyor

Pakistan Ticaret Bakanlığı, Pakistan'ın demir ve çelik sektörü hakkında hazırladığı kapsamlı raporda yerel üretimi artırmak ve ihracat potansiyelini ortaya çıkarmak için önemli vergi reformları önerdi.

Ulusal Vergi Komisyonu (NTC) tarafından yürütülen çalışma, Ekonomik Koordinasyon Komitesi’nin (ECC) Ocak ayında nihai yassı çelik ürünlerine uygulanan düzenleyici vergileri 31 Mart 2025'e kadar uzatmasının ardından başlatıldı. Raporda, sektörün karşı karşıya olduğu kritik zorluklar ele alınırken, bu zorluklar arasında üretim kapasitesinin yeterince kullanılmaması, ithalatın artması ve verimsiz vergi yapısı yer aldı.

Sektördeki zorluklar devam ediyor

Rapora göre önemli bir kurulu kapasiteye sahip olmasına rağmen Pakistan'ın çelik sektörü tutarsız bir performans sergiledi. Uzun mamul üretim kapasitesi 2022-23 mali yılında 7 milyon mt'dan 2024-25 mali yılında 8 milyon mt'a yükseldi, ancak fiili üretim 2023-24 mali yılında 3,5 milyon mt'a düştü ve bu mali yılda 5,4 milyon mt'a yükseldi. Yassı mamul segmentinde de düşük kapasite kullanımı gözlendi.

Raporda, kütük ve çelik çubukların %123,11'e ulaşan etkili koruma oranları ile yüksek vergi korumasına sahip olmasına rağmen bunun son kullanıcılar ve alt sektörler için maliyetleri artırdığı ve inşaat, imalat ve altyapı sektörlerinde ihracat rekabet gücünü sınırladığı vurgulandı.

Önemli reform önerileri

Bu zorlukları aşmak için Bakanlık üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla demir cevheri, hurda ve doğrudan indirgenmiş demir dahil olmak üzere temel hammaddelere uygulanan vergilerin sıfıra indirilmesini önerdi. Halihazırda %23-56 oranında vergi yükü altında bulunan inşaat demiri ve filmaşin gibi nihai mamuller için ilave vergilerin kaldırılması ve düzenleyici vergilerin üç yıl içinde en fazla %10'a indirilmesi talep edildi.

Yassı mamullerde izlenen vergi politikası zaten rekabetçi olduğu için herhangi bir değişiklik önerilmedi. Bununla birlikte yerel olarak üretilmeyen sıcak rulo sacın son kullanıcı sektörlerdeki üreticileri desteklemek için vergilere tabi tutulmaması isteniyor.

İhracat potansiyeli değerlendiriliyor

Raporda, yassı mamul ihracatında olumlu eğilimler kaydedildiği belirtilirken, Pakistan'ın ABD ve Kanada dahil olmak üzere çeşitli piyasalara 363 milyon $ değerinde soğuk rulo sac, galvanizli ve kaplamalı sac ihraç ettiği, bu durumun da uygun politikalar altında sektörün ihracat potansiyelini gösterdiğine dikkat çekildi.