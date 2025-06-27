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Pakistan Çin’den ithal sürekli döküm kütüğe dönem sonu incelemesi başlattı

Cuma, 27 Haziran 2025 10:40:00 (GMT+3)   |   İstanbul

Pakistan Ulusal Vergi Komisyonu Çin’den ithal sürekli döküm kütüğe uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesi başlattığını açıkladı. İnceleme, 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsıyor.

İnceleme yerel üreticilerin dampingin devam edebileceği veya tekrarlanabileceği iddialarına yönelik başvurusu üzerine başlatıldı. İncelemeye ilişkin nihai kararın 12 ay içinde açıklanması bekleniyor.

İlk olarak 2017 yılında yürürlüğe giren vergi %24,04 oranında yer alıyordu. 2022 yılının Haziran ayında Pakistan, söz konusu ürüne uygulanan antidamping vergisine yönelik ilk dönem sonu incelemesinde %24,04 oranındaki vergiyi 22 Haziran 2022 yılına kadar olmak üzere üç yıl süreyle uzatmıştı. 

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7207.1110, 7207.1190, 7207.1210, 7207.1290, 7207.1910,7207.1920, 7207.1990, 7207.2010, 7207.2020, 7207.2090, 7224.1000 ve 7224.9000 kodları altında yer alıyor.


Etiketler: Kütük Yarı Mamul Pakistan Güney Asya Kota ve Vergiler 

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