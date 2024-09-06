Pakistan Çin’den ithal galvanizli saca hile soruşturması başlattı

Pakistan Ulusal Tarife Komisyonu, Çin’den ithal galvanizli saca yönelik hile soruşturması başlattığını ve soruşturmada özellikle galvalum sac, alüminyum alaşımlı çinko kaplama (aluzink) sac ve çinko alaşımlı alüminyum kaplamalı saca odaklanacağını duyurdu.

Soruşturma, Çinli ihracatçıların ürün modifikasyonu yoluyla antidamping vergilerini atlattığı ve dolayısıyla yerel sektörde maddi hasara yol açtığı gerekçesiyle yerel galvanizli sac üreticileri International Steels Limited ve Aisha Steel Mills’in yaptığı başvuru üzerine başlatıldı.

Öte yandan soruşturmanın 1 Nisan 2017-31 Mart 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacağı ve duyurunun yayımladığı tarihten itibaren dokuz ay içerisinde tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

Çin’den ithal galvanizli sac için nihai antidamping vergisi %6,09-40,47 seviyesinde yer alıyor.

Soruşturmaya tabi ürünler Pakistan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7210.6110, 7210.6190, 7210.6910 ve 7210.6990 kodları altında kayıtlı bulunuyor.