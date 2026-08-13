Pakistan çelik üreticileri için elektrik tüketimine dayalı satış vergisi mekanizması uygulamaya koydu

Yerel basında çıkan haberlere göre Pakistan Federal Gelir Kurulu, 1 Temmuz'dan itibaren geriye dönük olarak geçerli olmak üzere çelik üretim, haddeleme ve entegre çelik tesisleri için elektrik tüketimine dayalı bir satış vergisi mekanizması uygulamaya koydu.

Yeni sistem kapsamında toplam hurda alımlarının veya ithalatının önceki 12 aylık dönemde %70'ten fazlasını 204.3000, 7204.4100, 7204.4990 ve 7204.4940 kodları kapsamında ithal eden ve faaliyetleri FBR'nin izleme sistemine entegre olan 31 kayıtlı çelik üreticisi, tüketilen elektrik birimi başına indirimli olarak 5 PKR (0,018$) satış vergisi ödeyecek. Onaylanan listede yer almayan üreticiler ise elektrik birimi başına 30-35 PKR ile önemli ölçüde daha yüksek bir vergiye tabi tutulacak.

Kurul başlangıçta 4 Ağustos tarihinde 99 üreticinin indirimli vergi uygulamasından yararlanmaya uygun olduğunu belirlerken, hurda ithalat oranlarının doğrulanmasının ardından iki gün sonra listedeki şirket sayısını 31'e düşürdü. Yerel basına göre verginin elektrik tüketimiyle ilişkilendirilmesiyle, kayıt dışı ticaretin, ithalat değerlerinin düşük beyan edilmesinin ve nakit işlemlere dayalı yerel tedarik zincirlerinin üretim miktarlarının doğrulanmasını zorlaştırdığı Pakistan'ın hurda bazlı çelik sektöründeki denetimin güçlendirilmesi amaçlanıyor.