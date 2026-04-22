Pakistan Çin’den ithal kütüğe uygulanan antidamping vergisini beş yıl uzattı

Pakistan Ulusal Vergi Komisyonu, Çin’den ithal kütüğe uygulanan antidamping vergisine yönelik başlattığı ikinci dönem sonu incelemesini tamamladığını duyurdu. İncelemenin 1 Ocak 2022-31 Aralık 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsadığı bildirildi.

%22,04 oranındaki verginin 22 Haziran 2025 tarihinden itibaren beş yıl süreyle yürürlükte kalacağı ifade edildi. Antidamping vergisi ilk kez 2017’de getirilmişti ve ilk dönem sonu incelemesi 2022’de başlatılmıştı.

Ancak düzenleme kapsamında bazı önemli muafiyetlerin devam ettiği dile getirildi. İhracata yönelik üretimde veya yabancı hibeler kapsamında gerçekleştirilen projelerde kullanılan ithal kütüklerin, Pakistan Gümrük Kanunu 1969 hükümlerine uygun olması koşuluyla vergiden muaf tutulabileceği paylaşıldı.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7207.1110, 7207.1190, 7207.1210, 7207.1290, 7207.1910, 7207.1920, 7207.1990, 7207.2010, 7207.2020, 7207.2090, 7224.1000 ve 7224.9000 kodları altında kayıtlı bulunuyor.