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Pakistan soğuk haddelenmiş yassı mamul ithalatına yönelik dönem sonu incelemesi başlattı

Çarşamba, 26 Ağustos 2026 11:03:06 (GMT+3)   |   İstanbul

Pakistan Ulusal Vergi Komisyonu (NTC), Avrupa Birliği, Güney Kore, Tayvan ve Vietnam menşeli veya bu ülkelerden ihraç edilen soğuk haddelenmiş yassı mamul ithalatına uygulanan antidamping vergilerine yönelik dönem sonu incelemesi başlattığını açıkladı.

Mevcut vergiler %6,18-17,25 aralığında yer alıyor

İncelemeye konu önlemler Tayvan için %6,18, AB için %6,50, Güney Kore için %13,24 ve Vietnam için %17,25 oranlarında uygulanan antidamping vergilerinden oluşuyor. Nihai antidamping vergileri, Pakistanlı üreticiler Aisha Steel Mills Limited ve International Steels Limited tarafından yapılan başvurunun ardından başlatılan soruşturma sonucunda 23 Ağustos 2021 tarihinden itibaren beş yıllığına yürürlüğe girmişti.

Söz konusu inceleme kapsamında vergilerin sona ermesinin dampingin ve Pakistan yerel sektörünün uğradığı maddi zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açıp açmayacağı belirlenecek.

İncelemeye konu ürünler, 0,15-3,00 mm kalınlığa ve en fazla 1.250 mm genişliğe sahip birinci ve ikinci kalite demir veya alaşımsız çelikten soğuk haddelenmiş yassı ürünlerden oluşuyor. Bazı otomotiv çeliği kaliteleri ve kalaysız teneke levhalar ürün kapsamının dışında tutuluyor.

Söz konusu ürünler 7209.1510, 7209.1590, 7209.1610, 7209.1690, 7209.1710, 7209.1790, 7209.1810, 7209.1899, 7209.2510, 7209.2590, 7209.2610, 7209.2690, 7209.2710, 7209.2790, 7209.2810 ve 7209.2890 kodları altında yer alıyor.

Etiketler: Soğuk Rulo Sac Soğuk Sac Yassı Ürünler Pakistan Güney Asya Kota ve Vergiler 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC
Kalınlık:  0,3 - 2 mm
Genişlik:  1.000 - 1.500 mm
Rulo:   R
ARSLAN PROFIL SAC BORU IMALAT ITH. IHR. SAN. TIC .A.Ş.
Teklifi Gör
Soğuk Haddelenmiş Sac Paket
Kalınlık:  0,6 mm
Genişlik:  1.000 mm
Boy:  2.000 mm
HAKAN SAC METAL
Teklifi Gör
Soğuk Haddelenmiş Sac Paket
Kalınlık:  0,6 mm
Genişlik:  1.200 mm
Boy:  2.400 mm
HAKAN SAC METAL
Teklifi Gör

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