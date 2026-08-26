Pakistan soğuk haddelenmiş yassı mamul ithalatına yönelik dönem sonu incelemesi başlattı

Pakistan Ulusal Vergi Komisyonu (NTC), Avrupa Birliği, Güney Kore, Tayvan ve Vietnam menşeli veya bu ülkelerden ihraç edilen soğuk haddelenmiş yassı mamul ithalatına uygulanan antidamping vergilerine yönelik dönem sonu incelemesi başlattığını açıkladı.

Mevcut vergiler %6,18-17,25 aralığında yer alıyor

İncelemeye konu önlemler Tayvan için %6,18, AB için %6,50, Güney Kore için %13,24 ve Vietnam için %17,25 oranlarında uygulanan antidamping vergilerinden oluşuyor. Nihai antidamping vergileri, Pakistanlı üreticiler Aisha Steel Mills Limited ve International Steels Limited tarafından yapılan başvurunun ardından başlatılan soruşturma sonucunda 23 Ağustos 2021 tarihinden itibaren beş yıllığına yürürlüğe girmişti.

Söz konusu inceleme kapsamında vergilerin sona ermesinin dampingin ve Pakistan yerel sektörünün uğradığı maddi zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açıp açmayacağı belirlenecek.

İncelemeye konu ürünler, 0,15-3,00 mm kalınlığa ve en fazla 1.250 mm genişliğe sahip birinci ve ikinci kalite demir veya alaşımsız çelikten soğuk haddelenmiş yassı ürünlerden oluşuyor. Bazı otomotiv çeliği kaliteleri ve kalaysız teneke levhalar ürün kapsamının dışında tutuluyor.

Söz konusu ürünler 7209.1510, 7209.1590, 7209.1610, 7209.1690, 7209.1710, 7209.1790, 7209.1810, 7209.1899, 7209.2510, 7209.2590, 7209.2610, 7209.2690, 7209.2710, 7209.2790, 7209.2810 ve 7209.2890 kodları altında yer alıyor.