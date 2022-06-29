Pakistan Çin’den ithal kütüğe uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesi başlattı

Çarşamba, 29 Haziran 2022 11:43:50 (GMT+3) | İstanbul

Pakistan Ulusal Vergi Komisyonu Çin’den ithal sürekli döküm kütüğe uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesi başlattığını açıkladı.

2017 yılında yürürlüğe giren vergi %24,04 oranındaydı.

İnceleme Amreli Steels Limited, Agha Steel Industries Limited ve Mughal Iron & Steel Industries Limited’in, dampingin devam edebileceği veya tekrarlanabileceği iddialarına yönelik başvurusu üzerine başlatıldı ve 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki dönemi kapsıyor.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7207.1110, 7207.1190, 7207.1210, 7207.1290, 7207.1910,7207.1920, 7207.1990, 7207.2010, 7207.2020, 7207.2090, 7224.1000 ve 7224.9000 kodları altında yer alıyor.