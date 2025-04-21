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Özyaşar Tel güneş enerjisi santrali projesi için onay aldı

Pazartesi, 21 Nisan 2025 12:29:33 (GMT+3)   |   İstanbul

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Çevresel Etki Değerlendirme raporları kapsamında, tel üreticisi Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş.’nin Malatya’nın Hekimhan ilçesinde gerçekleştirmeyi planladığı güneş enerjisi santrali projesine yönelik çevresel etki değerlendirmesinin gerekli olmadığına karar verildi.

Yatırım maliyeti 64,71 milyon TL olan proje kapsamında toplam 16.120 adet fotovoltaik güneş paneli ve 32 invertör kurulacak. Bununla birlikte santralin kapasitesi 7.875 MWe seviyesinde yer alacak. Projenin faaliyet ömrünün 30 yıl olacağı öngörülüyor.


Etiketler: Türkiye Avrupa Yatırım 

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