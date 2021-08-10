OYAK Maden Metalürji Grubu’nun kârı ve satış gelirleri ilk yarıda yükseldi

Salı, 10 Ağustos 2021 16:30:32 (GMT+3) | İstanbul

OYAK Maden Metalürji Grubu, bu yılın ilk yarısında net kârının önceki yıl kaydedilen 926,85 milyon TL’ye kıyasla 6,05 milyar TL seviyesinde kaydedildiğini açıkladı. Şirketin satış geliri bir önceki yıl aynı dönemde kaydedilene kıyasla %80 artarak 24,8 milyar TL seviyesinde yer alırken, faaliyet kârı ise 2020 yılının ilk yarısında kaydedilen 1,95 milyar TL’ye kıyasla 8,61 milyar TL seviyesine yükseldi.

Faaliyet sonuçlarına göre, yılın ilk yarısında, OYAK Maden Metalürji Grubu’nun toplam ham çelik üretimi yıllık %8 artışla 4,5 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ereğli tesislerinde yapılan ham çelik üretimi yıllık %8 düşüşle 1,7 milyon mt, İskenderun tesisinde yapılan ham çelik üretimi ise yıllık %21 artışla 2,8 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde, şirketin yassı çelik üretimi yıllık %5,6 artışla 3,74 milyon mt olurken, uzun çelik üretimi yıllık çok hafif bir düşüşle 404.000 mt seviyesinde kaydedildi. Şirketin yassı çelik satış hacmi yıllık bazda %4,4 artışla 3,64 milyon mt, uzun çelik satış hacmi ise yıllık bazda %16 düşüşle 380.000 mt seviyesinde yer aldı.

OYAK Maden Metalürji Grubu, yılın ilk yarısında, 606.000 mt’u yassı çelik, 13.000 mt’u uzun çelik olmak üzere toplam 619.000 mt ihracat yaparken, bu ihracat toplam satışların %15’ini oluşturdu. Şirket, yassı ürünlerde 32, uzun ürünlerde ise 6 ülkeye ihracat yaptı.