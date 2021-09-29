﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Ovako’nun çelik üretimi Ocak 2022’den itibaren karbonsuz olacak

Çarşamba, 29 Eylül 2021 11:37:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İsveç merkezli çelik üreticisi Ovako, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren karbonsuz çelik üretimi gerçekleştireceğini açıkladı.

Şirket, fosilsiz elektrik kullanımı ve ısıl işlem için fosilsiz hidrojene geçiş gibi özel yatırımlarla 2015 yılından bu yana karbon salımını %55 azalttı. Hidrojenle ısıtmanın tam olarak uygulanması, çelik üretimindeki karbon salımını 2015 yılına göre toplam %80 azaltacak.

Ovako, iklim girişimlerini ve yeni teknoloji yatırımlarını desteklemek için 2022 yılının Ocak ayından itibaren ürettiği çeliğe karbon ek ücreti ekleyecek.


Etiketler: Avrupa Birliği  İsveç  çelik üretimi  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

28 Eyl

EIB 2021-23 araştırma ve geliştirme programı için ArcelorMittal’e kredi verdi
20 Eyl

Salzgitter Flachstahl beyaz eşya üretimi için BSH Hausgeräte GmbH’ye yeşil çelik tedarik etti
17 Eyl

Tata Steel lJmuiden tesisi için hidrojen kullanımına yatırım yapacak
09 Eyl

Saarstahl, Liberty Steel’den satın aldığı Fransa’daki çelik tesislerinin adını değiştirdi
01 Eyl

Mercedes-Benz prototip parçalar için fosilsiz çelik kullanacak