Ovako’nun çelik üretimi Ocak 2022’den itibaren karbonsuz olacak

Çarşamba, 29 Eylül 2021 11:37:01 (GMT+3) | İstanbul

İsveç merkezli çelik üreticisi Ovako, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren karbonsuz çelik üretimi gerçekleştireceğini açıkladı.

Şirket, fosilsiz elektrik kullanımı ve ısıl işlem için fosilsiz hidrojene geçiş gibi özel yatırımlarla 2015 yılından bu yana karbon salımını %55 azalttı. Hidrojenle ısıtmanın tam olarak uygulanması, çelik üretimindeki karbon salımını 2015 yılına göre toplam %80 azaltacak.

Ovako, iklim girişimlerini ve yeni teknoloji yatırımlarını desteklemek için 2022 yılının Ocak ayından itibaren ürettiği çeliğe karbon ek ücreti ekleyecek.