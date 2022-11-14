Ovako yeni hidrojen tesisiyle çelik üretiminden kaynaklanan karbon emisyonunu azaltacak

Pazartesi, 14 Kasım 2022 13:53:05 (GMT+3) | İstanbul

İsveç merkezli çelik üreticisi Ovako, fosilsiz hidrojen üretimi gerçekleştirmek amacıyla Hofors’ta ülkenin en büyük elektrolizörünü inşa etmek için çevre izni aldığını açıkladı.

Çeliğin ısıtılmasından kaynaklanan karbon emisyonunun önemli oranda azalmasını sağlayacak olan hidrojen tesisi 2023 yazından önce devreye alınacak.

Yeni hidrojen tesisi, Ovako’yu haddelemeden önce çeliği hidrojenle ısıtan ilk şirket konumuna getirecek ve sıvılaştırılmış petrol gazı yerine fosilsiz hidrojen kullanıldığından karbonsuz çelik üretimine yönelik büyük bir adım olacak.