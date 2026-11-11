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Outokumpu'nun satış gelirleri 2026'nın üçüncü çeyreğinde arttı, dördüncü çeyrekte sevkiyatlarının azalması bekleniyor

Çarşamba, 11 Kasım 2026 12:26:57 (GMT+3)   |   İstanbul

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu, bu yılın üçüncü çeyreğinde AVFÖK değerinin önceki çeyrekte kaydedilen 100 milyon € ve geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 34 milyon € seviyelerine kıyasla 101 milyon € seviyesinde yer aldığını açıkladı.

Şirket üçüncü çeyrekte yeniden net kâra geçti

Söz konusu çeyrekte şirketin satış gelirleri, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde kaydedilen 1,29 milyar € seviyesinden 1,55 milyar € seviyesine yükseldi. Outokumpu, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydettiği 35 milyon € net zarara kıyasla 22 milyon € net kâr elde etti.

Öte yandan Ocak-Eylül döneminde şirketin satış gelirleri yıllık bazda 4,31 milyar € seviyesinden 4,59 milyar € seviyesine yükselirken, düzeltilmiş AVFÖK değeri 157 milyon € seviyesinden 265 milyon € seviyesine çıktı.

Avrupa'daki zayıf talep paslanmaz çelik sevkiyatlarını düşürdü

Outokumpu'nun paslanmaz çelik sevkiyatları üçüncü çeyrekte, Avrupa'daki durgun talep, yüksek müşteri stokları ve mevsimsel etkenler nedeniyle çeyreklik bazda %7 düşüşle 454.000 mt seviyesinde yer aldı. Buna karşılık şirketin Amerika iş biriminin sevkiyatları önceki çeyreğe kıyasla %7 arttı. Aynı dönemde şirketin ferrokrom sevkiyatları ise çeyreklik bazda %4 azalarak 110.000 mt seviyesine geriledi.

ABD'deki pilot tesisin 2027'nin ilk yarısında faaliyete geçmesi planlanıyor

Şirketin açıklamasına göre düşük karbonlu, yüksek saflıkta metal üretimine yönelik EvoMaterials teknoloji platformunun geliştirilmesi kapsamında ABD'nin New Hampshire eyaletindeki Londonderry'de bulunan pilot tesisinin 2027 yılının ilk yarısında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Şirket, sonraki aşamada 2030 yılında endüstriyel ölçekli bir tesisi devreye almayı hedefliyor ve ABD ile Avrupa'daki olası tesis yerlerini değerlendiriyor. Başlangıçta zenginleştirilmiş ferrokrom ve krom metali üretimine odaklanan teknolojinin, uzun vadede diğer metaller ve özel alaşımları da kapsayacak şekilde geliştirilmesi öngörülüyor.

Düşük sevkiyat hacimleri ve yüksek maliyetler dördüncü çeyrek sonuçlarını baskılayacak

Outokumpu, bu yılın dördüncü çeyreğinde paslanmaz çelik sevkiyatlarının üçüncü çeyreğe kıyasla %5-15 azalmasını bekliyor. Şirket ayrıca düşük sevkiyat tonajları, yüksek maliyetler ve beklenen ham madde kaynaklı zararlar nedeniyle düzeltilmiş AVFÖK değerinin 2025 yılının dördüncü çeyreğinde kaydedilen 10 milyon € seviyesine benzer bir seviyede yer almasını öngörüyor.

Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Finlandiya Avrupa Birliği Mali Sonuçlar Outokumpu 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Paslanmaz Yuvarlak Çubuk (Soğuk Çekilmiş)

Çap 3 - 300 mm
  304L- 316L
Tedarikçi HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
Teklifi Gör

Paslanmaz Altıköşe Çubuk (Sıcak Çekilmiş)

Kenar Uzunluğu 10 - 60 mm
  304L- 316L - 303
Tedarikçi HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
Teklifi Gör

Paslanmaz Dikişli Boru

Dış Çap 10 - 508 mm
Et Kalınlığı 1,5 - 6 mm
  304L - 316L
Tedarikçi HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
Teklifi Gör

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