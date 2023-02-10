Outokumpu’nun satışları 2022’de arttı

Cuma, 10 Şubat 2023 12:27:48 (GMT+3) | İstanbul

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu 2022’nin dördüncü çeyreği ve tamamına yönelik mali sonuçlarını açıkladı.

Şirket 2022 yılının dördüncü çeyreğinde, 2021’in aynı çeyreğinde kaydedilen 150 milyon € net kâr ve geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 207 milyon € net kâra kıyasla 312 milyon € net kâr kaydetti. Söz konusu çeyrekte şirketin satış gelirleri yıllık bazda %9,3 ve çeyreklik bazda %19,2 düşüşle 1,89 milyar € seviyesinde kaydedildi. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde şirketin AVFÖK’ü ise 2021’in aynı çeyreğinde kaydedilen 312 milyon €’ya kıyasla 110 milyon € oldu.

2022 yılının tamamında şirket bir önceki yıl kaydedilen 526 milyon €’ya kıyasla 1,08 milyar € net kâr kaydederken, yıllık %31 artışla 9,5 milyar € satış geliri elde etti. 2022’de şirketin AVFÖK’ü ise 2021’de kaydedilen 968 milyon €’ya kıyasla 1,25 milyar € seviyesinde yer aldı.

Outokumpu’nun paslanmaz çelik teslimatları geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde yıllık bazda %18 ve çeyreklik bazda %8,3 düşüşle 450.000 mt olurken, 2022’nin tamamında yıllık %7 düşüşle 2,1 milyon mt oldu.

Outokumpu 2023’ün ilk çeyreğinde paslanmaz çelik teslimatlarının geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine kıyasla %10-20 artmasını bekliyor. Şirketin ferrokrom üretimi, yüksek elektrik fiyatları ve son zamanlarda şirketin üç yüksek fırınından birinde yaşanan kesintiler nedeniyle planlanan optimizasyon çalışmaları sonucu %50-60 kapasiteyle devam ediyor. Enerji ve tüketim malları fiyatlarındaki enflasyonun bu yılın ilk çeyreğinde devam etmesi bekleniyor.