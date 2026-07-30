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Outokumpu'nun 2026'nın ikinci çeyreğinde sevkiyat artışı ve Avrupa'daki performansıyla kâra döndü

Perşembe, 30 Temmuz 2026 11:57:34 (GMT+3)   |   İstanbul

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu, 2026 yılının ikinci çeyreğinde satış gelirinin yıllık %6,5 artışla 1,58 milyar € seviyesine yükseldiğini, düzeltilmiş AVFÖK değerinin ise başta Avrupa'daki performans iyileşmesi ve Amerika kıtasında devam eden güçlü sonuçların desteğiyle %33,3 artarak 100 milyon € seviyesinde yer aldığını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirket 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 19 milyon € net zarara kıyasla 25 milyon € net kâr elde ederken, faaliyet sonucu 21 milyon € zarardan 38 milyon € kâra yükseldi.

Outokumpu'nun paslanmaz çelik sevkiyatları çeyreklik %5 ve yıllık %1 artışla 488.000 mt seviyesine çıktı. Şirketin ferrokrom sevkiyatları ise düşük emisyonlu Avrupa çıkışlı ferrokroma yönelik güçlü talebin etkisiyle çeyreklik %4 ve yıllık %12,9 artarak 114.000 mt oldu.

2026 yılının ilk yarısında Outokumpu'nun satış geliri yıllık %0,8 artışla 3,03 milyar € seviyesine yükselirken, düzeltilmiş AVFÖK değeri %32,3 artarak 164 milyon € oldu. Şirket, 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 37 milyon € net zarara kıyasla 18 milyon € net kâr açıkladı. Paslanmaz çelik sevkiyatları 953.000 mt seviyesinde yatay seyrederken, ferrokrom sevkiyatları %13,7 artışla 224.000 mt seviyesine çıktı.

Outokumpu, EVOLVE büyüme stratejisi kapsamında yüksek nikelli alaşımlar alanındaki faaliyetlerini genişletmek üzere İsveç'teki Avesta tesisinde bir yatırım programı başlatacak. 30 milyon € değerindeki ilk aşama, elektro cürufla yeniden ergitme ünitesinin kurulumunu, süreç optimizasyonunu ve olası ikinci aşamaya yönelik mühendislik çalışmalarını kapsayacak. Yatırımın toplam maliyetinin 150 milyon € olması bekleniyor.

Outokumpu'nun yılın üçüncü çeyreğinde paslanmaz çelik sevkiyatlarının Avrupa'daki mevsimsel etkenler nedeniyle çeyreklik bazda %10'a kadar düşmesini beklediği, düzeltilmiş AVFÖK değerinin ise ikinci çeyreğe kıyasla benzer seviyede kalacağını öngördüğü belirtildi.

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Finlandiya Avrupa Birliği Mali Sonuçlar Outokumpu 

Pazaryeri Teklifleri

Paslanmaz Kare Profil (Sıcak Çekilmiş)
Kalınlık:  1 - 4 mm
Kenar Uzunluğu1:  10 - 200 mm
Kenar Uzunluğu2:  10 - 200 mm
304L-316L
HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
Teklifi Gör
Paslanmaz Dikdörtgen Profil (Sıcak Çekilmiş)
Kalınlık:  1 - 5 mm
Kenar Uzunluğu1:  10 - 200 mm
Kenar Uzunluğu2:  10 - 200 mm
304L-3016L
HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
Teklifi Gör
Paslanmaz Yuvarlak Çubuk (Soğuk Çekilmiş)
Çap:  3 - 300 mm
304L- 316L
HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
Teklifi Gör

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