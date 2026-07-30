Outokumpu'nun 2026'nın ikinci çeyreğinde sevkiyat artışı ve Avrupa'daki performansıyla kâra döndü

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu, 2026 yılının ikinci çeyreğinde satış gelirinin yıllık %6,5 artışla 1,58 milyar € seviyesine yükseldiğini, düzeltilmiş AVFÖK değerinin ise başta Avrupa'daki performans iyileşmesi ve Amerika kıtasında devam eden güçlü sonuçların desteğiyle %33,3 artarak 100 milyon € seviyesinde yer aldığını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirket 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 19 milyon € net zarara kıyasla 25 milyon € net kâr elde ederken, faaliyet sonucu 21 milyon € zarardan 38 milyon € kâra yükseldi.

Outokumpu'nun paslanmaz çelik sevkiyatları çeyreklik %5 ve yıllık %1 artışla 488.000 mt seviyesine çıktı. Şirketin ferrokrom sevkiyatları ise düşük emisyonlu Avrupa çıkışlı ferrokroma yönelik güçlü talebin etkisiyle çeyreklik %4 ve yıllık %12,9 artarak 114.000 mt oldu.

2026 yılının ilk yarısında Outokumpu'nun satış geliri yıllık %0,8 artışla 3,03 milyar € seviyesine yükselirken, düzeltilmiş AVFÖK değeri %32,3 artarak 164 milyon € oldu. Şirket, 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 37 milyon € net zarara kıyasla 18 milyon € net kâr açıkladı. Paslanmaz çelik sevkiyatları 953.000 mt seviyesinde yatay seyrederken, ferrokrom sevkiyatları %13,7 artışla 224.000 mt seviyesine çıktı.

Outokumpu, EVOLVE büyüme stratejisi kapsamında yüksek nikelli alaşımlar alanındaki faaliyetlerini genişletmek üzere İsveç'teki Avesta tesisinde bir yatırım programı başlatacak. 30 milyon € değerindeki ilk aşama, elektro cürufla yeniden ergitme ünitesinin kurulumunu, süreç optimizasyonunu ve olası ikinci aşamaya yönelik mühendislik çalışmalarını kapsayacak. Yatırımın toplam maliyetinin 150 milyon € olması bekleniyor.

Outokumpu'nun yılın üçüncü çeyreğinde paslanmaz çelik sevkiyatlarının Avrupa'daki mevsimsel etkenler nedeniyle çeyreklik bazda %10'a kadar düşmesini beklediği, düzeltilmiş AVFÖK değerinin ise ikinci çeyreğe kıyasla benzer seviyede kalacağını öngördüğü belirtildi.