Outokumpu’nun satış gelirleri birinci çeyrekte %65,2 arttı

Cuma, 06 Mayıs 2022 10:27:31 (GMT+3) | İstanbul

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın birinci çeyreğinde şirket önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 82 milyon € ve dördüncü çeyrekte kaydedilen 159 milyon € net kâra kıyasla 251 milyon € net kâr kaydetti. Şirketin satışları ise yıllık %65,2 ve çeyreklik bazda %24,8 artışla 2,76 milyar € seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde Outokumpu’nun düzenlenmiş AVFÖK’ü bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 177 milyon €’ya kıyasla 377 milyon € seviyesinde kaydedildi.

Açıklamaya göre söz konusu dönemde paslanmaz çelik fiyatları yükselmeye devam ederek maliyet artışlarını telafi etti. Gerçekleştirilen enerji koruma faaliyetleriyle olumsuz etki azaltıldığı için enerji maliyetleri bir önceki çeyreğe göre artış göstermedi.

Birinci çeyrekte şirketin paslanmaz çelik sevkiyatları yıllık bazda %6,4 artarak 647.000 mt oldu.

Outokumpu bu yılın ikinci çeyreğinde paslanmaz çelik sevkiyatlarının birinci çeyreğe kıyasla aynı seviyelerde yer almasını bekliyor. Şirket ikinci çeyrekte düzenlenmiş AVFÖK’ünün birinci çeyreğe kıyasla yükseleceğini tahmin ediyor.