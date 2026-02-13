Outokumpu’nun net zararı 2025 yılında arttı

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu, 2025 yılının dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirket, üçüncü çeyrekte kaydedilen 35 milyon € net zarara ve geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 32 milyon € net zarara kıyasla 65 milyon € net zarar açıklarken, satış gelirleri çeyreklik bazda %10,6 ve yıllık %17,4 düşüşle 1,16 milyar € seviyesinde yer aldı. Dördüncü çeyrekte şirketin düzenlenmiş AVFÖK değeri bir önceki çeyrekte kaydedilen 34 milyon €’ya ve 2024 yılının dördüncü çeyreğinde kaydedilen 3 milyon € AVFÖK kaybına kıyasla 10 milyon € seviyesinde kaydedildi.

2025 yılında Outokumpu , 2024 yılında kaydedilen 40 milyon € net zarara kıyasla 137 milyon € net zarar bildirirken, satış gelirleri yıllık %7,9 düşüşle 5,47 milyar € seviyesinde yer aldı. Düzenlenmiş AVFÖK’ü de bir önceki yıl kaydedilen 177 milyon €’ya kıyasla 167 milyon € oldu.

Öte yandan şirketin paslanmaz çelik teslimatları dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla %15,5 ve 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %13,5 düşüşle 365.000 mt seviyesinde yer aldı. Yılın tamamında ise paslanmaz çelik sevkiyatları yıllık %2,3 düşüşle 1,75 milyon mt seviyesine geriledi.

Zayıf paslanmaz çelik talebi 2025 kârlılığını baskıladı

Outokumpu’ya göre 2025 yılında küresel ticaretteki aksaklıklar ve artan belirsizlik koşullarında paslanmaz çelik talebi zayıf seyretti ve bu durum kârlılık üzerinde baskı oluşturdu. Buna rağmen şirket döngüsellik, akıllı karbonsuzlaşma ve sürdürülebilir, maliyet etkin hammaddelere güvenli erişim gibi temel stratejik önceliklerinde ilerleme kaydederek SKDM ve AB Emisyon Ticaret Sistemi’nin rekabet ortamını yeniden şekillendirdiği bir dönemde sürdürülebilirlik alanındaki lider konumunu güçlendirdi.

Avrupa ve Kuzey Amerika’da pazar toparlanması beklenenden daha yavaş gerçekleşirken, Avrupa pazarı ayrıca Asya çıkışlı düşük fiyatlı ithalatın baskısı altında kaldı. 2025 yılı için düzeltilmiş AVFÖK değeri, ağırlıklı olarak Avrupa’daki zayıf performans ve dördüncü çeyrekte yaşanan geçici tedarik zinciri zorlukları nedeniyle bir önceki yılın hafif altında gerçekleşti. Buna karşılık Amerika biriminde daha yüksek tonajlar ve daha düşük maliyetler sayesinde düzeltilmiş AVFÖK önemli ölçüde artış gösterdi. Bu artış sevkiyatların vergiler kaynaklı olarak yeniden yönlendirilmesi ve ABD’de fiyatların yılın ikinci yarısında toparlanmasıyla desteklendi.

2026 ilk çeyrek beklentisi: Sevkiyat ve AVFÖK değerinde toparlanma

2026 yılının ilk çeyreğinde 2025’in dördüncü çeyreğine kıyasla %20-30 oranında artması öngörülen paslanmaz çelik sevkiyatlarının desteğiyle düzeltilmiş AVFÖK değerinin çeyreklik bazda yükselmesi bekleniyor. Bu artışın mevsimsel toparlanma ve Avrupa’daki normalleşmeyi yansıtacağı belirtildi.